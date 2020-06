Hacen fraude pidiendo dinero para albergues de animales en Xalapa, advierten

El jefe de la Unidad de Salud Animal del Ayuntamiento, José Luis Ronzón Ronzón, pidió a los ciudadanos no creer a quienes solicitan donaciones en la calle presuntamente para los albergues de animales en Xalapa.



Lo anterior, luego de que hace unos días la encargada del refugio "Ada Azul" exhibiera en redes sociales a un empleado de la fundación ONR tomando fotografías a los animales del albergue para lucrar con el trabajo que realizan.



"La gente se está confundiendo, la compañera está sumando todo esto de sus propios recursos. La gente se está confundiendo porque creen que la compañera Ada Azul recibe algunos insumos económicos, cuando no es así. Ada Azul tiene su propia página y ella es la que atiende, no se dejen engañar, se prestaría a muchas cosas pero ella es una persona seria".



El funcionario municipal señaló que por la contingencia sanitaria, muchas personas están abandonando a perros y gatos por creer que transmiten el COVID-19.



"Si, es correcto. Por la contingencia del COVID-19, muchas personas están abandonando a sus animalitos, justo por eso estamos realizando trabajos en pro de los animales. Estamos haciendo un TikTok para hacer conciencia y que no abandonen a los animalitos".



Resaltó que es un dato erróneo que los animales transmitan el Coronavirus, por lo que pidió a la población hacer conciencia. Además, criticó que sigan dejando a los perros y gatos en las azoteas, situación que pidió denunciar.



"Hemos aplicado 5 multas, nos estamos apoyando en el área de comercio y es una multa de mil 500 a 2 mil pesos".



Respecto al envenenamiento de gatos en una zona de la ciudad, explicó que es un hecho tipificado como delito.