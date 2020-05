Hacen llamado a autoridades para que reparen calles de Xalapa

Buen día:



Me dirijo a ustedes para solicitarles sean el amable conducto para reportar las pésimas condiciones en que se encuentran las calles del popular Barrio del Dique, sobre todo la avenida Venustiano Carranza, Atletas y la calle Reforma.



Es por todos conocido la gran cantidad de vehículos que transita por estas vías de comunicación para acceder a la Zona Universitaria y Circuito Presidentes y diversas rutas del Servicio Urbano, por lo que es de especial importancia su atención inmediata.



Al respecto, considero que las autoridades municipales deberían aprovechar estos días de escaso tráfico vehicular para efectuar las reparaciones necesarias, lo digo porque observo que dicho Ayuntamiento no está suspendiendo sus actividades. Tan es así que se observan varias personas realizando trabajos de jardinería.



Si no están respetando la suspensión de actividades no esenciales, que arreglen las calles y avenidas y de paso también las señales de tránsito, pues es observable diversas luces fundidas en los semáforos y el alumbrado público.



Agradezco de antemano su fina atención.