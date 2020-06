Hacen su lucha por vacante en Comité Ciudadano Anticorrupción de Veracruz

Los tres aspirantes a ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) coincidieron en señalar que la corrupción no se acabará pero sí puede reducirse.



Mientras dos de los aspirantes, José Luis Huesca Hernández y José Guadalupe Altamirano Castro, proponen recurrir al andamiaje jurídico vigente para combatir la corrupción, el otro, Juan Manuel Herrera Sosa, aparte de ello, está dispuesto a exhibir públicamente ese tipo de actos, ya que los intereses personales son lo que “nos está destruyendo”.



De manera virtual, la Comisión de Selección del CPC del SEA entrevistó a los tres aspirantes a ocupar el lugar que en los próximos días dejará vacante José Emilio Cárdenas Escobosa.



José Luis Huesca Hernández dijo que el combate a la corrupción es una labor titánica porque muchos ciudadanos están hartos de la corrupción y ya no creen porque no ven que mejore, sino que empeora.



De llegar al CPC, dijo que fortalecerá la unidad al interior de ese organismo ciudadano, privilegiará el trabajo en equipo, la colaboración y sobre todo, promoverá la aplicación de todas y cada una de las atribuciones que tiene el Comité.



Expresó a los integrantes de la Comisión de Selección que no “les fallará” si es designado, pues dijo que no le debe nada a nadie para fortalecer la rendición de cuentas en Veracruz y reconoció que el CPC si está funcionando “pasito a pasito”.



“No soy un hombre de guerra ni de pelea, aunque a veces hay que pelear y como dice la Biblia, hay que ser mansos como palomas pero astutos como serpientes; hay que ser como una oveja pero también como un león, sin embargo, lo que me caracteriza es la negociación”.



Dijo estar dispuesto a mantener una relación cordial con los medios de comunicación y estar dispuesto a hablar de casos de corrupción, siempre y cuando se tengan pruebas y bases sustentadas, “metería el dedo en la llaga para hablar de esos temas”.



Mientras que, José Guadalupe Altamirano Castro expuso que sin ánimo de descalificar nada ni a nadie, la corrupción no se acabará pero hay todo un “arsenal jurídico” para combatirla.



Añadió que se debe privilegiar la responsabilidad social porque ya no es posible seguirse quejando sin hacer nada; y agregó que sin la queja de la falta de presupuesto están las condiciones para abatir ese fenómeno social.



Agregó que de ser seleccionado para integrar el CPC no llegará “soberbio ni sobrado”, sino dispuesto a contraatacar la corrupción por la vía jurídica y sobre todo fortalecer la rendición de cuentas.



Por su parte, Juan Manuel Herrera Sosa dijo no ser político, nunca ha estado en una campaña, nunca en Veracruz ha ocupado un cargo político y de él no verán fotografías con políticos porque no ha andado de comparsa de nadie.



Respecto al combate a la corrupción, manifestó que hay un vasto marco jurídico al que se debe recurrir.



Sin embargo, si se trata de un caso que no tiene información clasificada o reservada, “yo sí lo ventilaría a los medios de comunicación y sino, a la última instancia que son los tribunales”.



“A veces se necesitan puristas para decirle a los políticos: relájate que por aquí no es el camino; tenemos que hacer las cosas de distintas formas”.



Durante esta semana, los integrantes de la Comisión de Selección del CPC del SEA analizarán los expedientes y lo expuesto por los tres aspirantes y el seleccionado tomará protesta el martes de la próxima semana, para un periodo de cinco años sin posibilidad de reelección.