Hacer ejercicio sin la supervisión adecuada puede ocasionar lesiones: Especialista

Aunque es recomendable realizar una actividad física diariamente, no hacerlo bajo la supervisión adecuada puede ocasionar lesiones y efectos contradictorios a los que se esperan, afirman los especialistas.



Si bien en este mes, muchos empiezan a realizar ejercicio para perder los kilos que dejó la Navidad, no se recomienda hacerlo sin antes tener una revisión médica para que se sugieran las actividades que puede realizar sin tener impacto en su organismo, señaló el director de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, Julio Alejandro Gómez Figueroa.



“Un prescriptor de ejercicio que es el que te va a modular, te va a dosificar la cantidad de ejercicio que puede hacer tu organismo en el estado actual hasta el proceso de adaptación, un profesionista de la educación física te hará el plan de entrenamiento, te evalúa, checa tu estado y te ponen una rutina de ejercicio adecuada”, dijo.



Desde el impacto negativo en el ánimo por excederse en el ejercicio hasta lesiones, son algunas de las consecuencias que deja el realizar actividades sin la supervisión adecuada.



“El riesgo de que esté haciendo un mal entrenamiento es alto, si no están consultando un profesionista porque puede ser como si me automedicara, puede ser que le atine. Consecuencias articulares, musculares, ligamentosa y en el ánimo”, señaló.



Gómez Figueroa recordó que antes de iniciar de lleno, el cuerpo debe adecuarse, de lo contrario, no habrá resultados, o bien, se presentarán problemas que dejen secuelas importantes en músculos o ligamentos.