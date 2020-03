Hacia la conquista de la autonomía femenina

“Es inútil, absurda e inmoral la exacerbación de la violencia masculina contra la mujer”[1].





Hoy, decenas de miles de mujeres estarán manifestándose por todo México en respuesta a la convocatoria “El nueve ninguna se mueve”. Desde las calles y plazas públicas se escucharán sus voces denunciando la violencia de que son objeto por el hecho de ser mujeres. Algunos estarán en desacuerdo con el paro de labores pero, honestamente no podrán negar que son precisamente en los espacios de trabajo (hogar, escuela, empresas, oficinas, fábricas, etcétera) donde padecen toda clase de agresiones.



Veamos algunas de sus características.



Será una movilización contra los feminicidios, la violencia de género y de condena a la impunidad. Es un maremoto originado por la discriminación, el abuso del poder masculino y la agresión económica, entre otras causas. Sin duda, la misoginia es un fantasma omnipresente difícil de erradicar. Las actitudes esclavistas derivadas del modelo de desarrollo narcisista, centrado en el varón, tardarán en desaparecer. Son las rabias acumuladas que están logrando unirse de manera incontenible. Oponer resistencia a ese tsunami femenino será inútil e inmoral. Ellas saben que los varones compartimos culpa por la perpetuación del machismo.



¿De dónde viene ese machismo?



Somos el producto terminado de una superestructura ideológica conveniente al statu quo de los poderosos. Y el sometimiento de la mujer viene de siglos atrás. Revisemos, para aligerar nuestro karma, por ejemplo la contribución de los conquistadores. Para ellos (durante 300 años) humillar, golpear o matar a la mujer indígena, no sólo era un Derecho divino, además era una obligación aceptada para “corregir” actitudes rebeldes o contrarias a la Fe. Tal crueldad desaparece con la guerra de Independencia estableciéndose formalmente en el artículo 24 de la Constitución de Apatzingán (1814) la equidad de género:



-La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la IGUALDAD, seguridad, propiedad y LIBERTAD.



En los hechos, las condiciones de abuso continuaron, sólo cambió la nacionalidad del opresor. En el México independiente el sometimiento de la mujer provenía por igual desde la sociedad, la Iglesia y el Estado. Benito Juárez, al promulgar las Leyes de Reforma (1855-1863), trajo un poco de alivio separando la Iglesia del Estado. Otro paso adelante fue la Revolución; con ésta, los derechos humanos femeninos se hicieran explícitos en la Constitución de 1917. Por ejemplo, en el artículo 123, Fracción II se prohíben las labores insalubres o peligrosas para las mujeres... La primera vez que se incorpora la cuestión de “GENERO”, ocurre en el año 2009. El artículo 1º de la Constitución cita: -Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el GÉNERO,.. Con todo y ellos, la inobservancia de la norma sigue incrementando dolor impunidad y muerte.



La suspensión de labores va; nada pudo evitarla. Esperemos que sirva para generar los cambios reclamados al Presidente. Seguramente serán atendidas sus demandas aunque parezca desproporcionado responsabilizar al actual régimen de los feminicidios y la violencia de género. Son hechos; desde el 2018, AMLO ha respetado, como ninguno la paridad de género en la función pública e intenta limpiar de corrupción al sistema judicial.



Acabar con el machismo y la misoginia llevará tiempo y requerirá de la participación de todos. No queda de otra, compartimos el barco y nos complementamos; o nos hundimos todos.



Termino retomando las palabras de Germán Dehesa, “en este momento de la historia, a los hombres, lo que nos corresponde es pactar con las mujeres una rendición honrosa, antes de que literalmente se nos venga el mundo encima”. Reconozcamos: “las mujeres son insumergibles e indestructibles. Que triunfen los sueños arropados por el amor de mujer no las pesadillas del odio destructor. Una mujer con autonomía florece y eso “implica el florecimiento del mundo y el de nosotros”.





