Hacienda anuncia primer pago para vacunas contra COVID

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, advirtió que si la pandemia por COVID-19 no se contiene, no se podrá crecer de manera constante y seguirá afectando a los más pobres.



Por eso anunció que esta semana se dará un adelanto para la compra de vacunas contra el coronavirus que se pactó como parte del mecanismo multilateral Covax para que se empiece a distribuir en los primeros meses del próximo año.



“Esta semana vamos a dar los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas contra COVID-19, la derivada del marco Covax, dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales adicionales con países”, dijo a diputados.



Durante su comparecencia, ante el Pleno de San Lázaro con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y para explicar el paquete económico 2021, anticipó que la distribución de la vacuna iniciará durante el primer trimestre del 2021.



El responsable de las finanzas públicas matizó que nadie es culpable de la crisis que estamos viviendo, pero sí del impacto y las consecuencias de convivir con el nuevo virus garantizando los recursos en el sector salud.



“Ningún país es responsable de la crisis sanitaria, pero sí somos responsables de que el impacto sea el menor posible dado los recursos disponibles”, expresó.



Por eso, dijo a diputados que no hay disyuntiva entre economía y salud.



“La economía sólo crecerá de manera sostenida si mantenemos contenida la propagación del virus SARS-CoV-2”, reiteró.



El primer secretario de Hacienda en comparecer bajo la nueva normalidad por la pandemia, manifestó que en el paquete 2021, la atención de la pandemia continuará determinando la ejecución de la política económica en un marco de estabilidad macro y un manejo de las finanzas públicas que no comprometa su estabilidad en el mediano plazo.



Impuestos



Arturo Herrera Gutiérrez enfatizó que para el próximo año, el paquete económico no contiene nuevos impuestos ni incrementa la tasa de los vigentes como medida de protección para los que menos tienen.



“No es momento para extender el catálogo de impuestos o del IEPS, y menos cuando la gran parte de la población tiene mermados sus ingresos”.



Subrayó que se seguirá el combate a la evasión y defraudación de impuestos apoyados de una mayor eficiencia recaudatoria y de la reforma fiscal penal.



Sin más deuda



En otra parte de su discurso, el titular de la SHCP afirmó que velará por la estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal.



Señaló que a diferencia de otros países que optaron por un duro confinamiento y el endeudamiento para hacer frente a la crisis económica provocada por las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria, México no tiene las mismas condiciones para hacer lo mismo.



Expuso que una emisión de deuda de alrededor del 30% del PIB como las economías avanzadas, representaría el pago adicional de intereses de 350 mil millones de pesos que equivale al presupuesto del IMSS distinto a las pensiones y es mayora al total del gasto en educación media y superior.



Arturo Herrera, aseguró que no hay presupuesto perfecto, como tampoco tarea sencilla, pero con el paquete económico 2021 contribuirá a fortalecer la recuperación que se tendrá acompañada del impulso del T-Mec, la vacuna, los precios del petróleo, la participación del sector financiero y la reforma de pensiones.