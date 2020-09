Hallan a alpinistas extraviados en Pico de Orizaba; uno murió

Una brigada encabezada por el alcalde de Atzitzintla, Puebla, Joaquín López Castillo, encabezó el rescate de un alpinista lesionado en el Pico de Orizaba, en tanto que otro más desafortunadamente falleció producto de una caída.



Manuel Barojas Vargas, director de PC de ese municipio poblano, explicó que debido a que por la contingencia sanitaria el acceso al volcán está cerrado, no se cuenta con personal de rescate, por lo que al solicitarse ese apoyo por parte de PC de la región de Orizaba fueron cuatro policías municipales y un médico los que subieron en una primera brigada y más tarde se sumó el alcalde, quien es un alpinista de alto rendimiento, con otro grupo para ayudarles.



Comentó que Juan Manuel Caudillo Alderete, de 68 años, falleció, y su hijo Joaquín Caudillo Piña se encuentra lesionado, por lo que ya fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.



Indicó que estas personas realizaron un ascenso al Pico desde el sábado y al descender este domingo tuvieron una caída, posiblemente porque en la zona hay nieve y es fácil resbalar, y si iban atados, al caer uno jaló al otro.



Mencionó que al ver que el padre ya no contaba con signos de vida, se llevó al hijo al albergue, y de ahí lo bajaron para ser llevado al hospital, en tanto se daba parte a la Fiscalía para ver con ellos el rescate del cuerpo.



El director de PC hizo un exhorto a la población a que no suba al volcán, pues este sitio sigue cerrado y en caso de un percance como el de este domingo, no hay elementos de rescate.