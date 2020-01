Hallan cuerpo de víctima de levantón en fosa de Martínez de la Torre

Pese al hermetismo de elementos de la policía ministerial trascendió la localización de una supuesta fosa clandestina a unos cuantos metros del relleno sanitario municipal, muy cerca del rancho conocido como San Carlos, en Martínez de la Torre.



No obstante, hasta este momento el cadáver no ha podido ser levantado debido a que presuntamente se encuentra enterrado y dentro de una propiedad privada, por lo que la zona se encuentra en custodia de las autoridades.



De acuerdo con datos extraoficiales, fue la tarde de este domingo cuando familiares localizaron los supuestos restos de quien en vida respondía al nombre de Isaac Posadas Benavides, de 34 años de edad, y quién presuntamente habría sido privado de su libertad el pasado 3 de diciembre de 2019 en la localidad de Tierra Nueva, perteneciente al municipio de Atzalan, por varios sujetos armados a bordo de una camioneta.



De acuerdo con las fuentes extraoficiales citadas, fue en la fecha ya mencionada cuando el ahora desaparecido fue privado de su libertad en compañía de su tío, no obstante este pudo escapar de sus captores hace unos días dando a conocer el sitio en donde podrían ser localizados los restos de su sobrino.



Fue la tarde de este domingo cuando autoridades de este municipio se movilizaron al sitio donde lograron localizar los restos de una persona en un una propiedad privada, muy cerca del basurero municipal, no obstante lo inaccesible de la zona así como la escasa señal de telefonía dificultó la localización del área en donde familiares del reportado como desaparecido hicieron el hallazgo.



Por los hechos registrados el pasado 3 de diciembre existe una denuncia interpuesta por familiares de la víctima el pasado 5 de diciembre en la en la Fiscalía regional del estado del municipio de Jalacingo.



Pese al hallazgo es necesaria la orden de un juez para poder ingresar a la propiedad privada y realizar la exhumación de los restos, no obstante familiares dicen estar seguros de qué se trata de los restos de Isaac Posadas, por lo que únicamente esperan a concluir los trámites así como la identificación de los restos para que éstos le sean entregados.