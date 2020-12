Hallan muerta tortuga de especie en peligro de extinción, en playa de Veracruz

La mañana de este jueves fue hallada muerta una tortuga de la especie caguama en la playa Martí, en la ciudad de Veracruz.



Según la asociación Earth Mission, murió en altamar y el oleaje la sacó a la playa.

Fue alrededor de las 7:00 horras cuando personas que pasaba por la zona la divisaron y avisaron a las autoridades.



Parte de la playa Martí fue acordonada mientras llegaba personal el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano a levantar el cadáver que mide un metro con 18 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho.



Al respecto, el subprocurador de Medio Ambiente, Gaspar Monteagudo, comentó que con este ejemplar, suman 14 tortugas marinas halladas muertas en todo el Estado.



"Esta tortuga está muy amenazada, está en peligro de extinción. Es una tortuga caguama o cabezona, aquí normalmente no llegan este tipo de tortugas, por eso es una lástima verla así, hay que recordar que en meses pasados hubo otra tortuga así de la misma especie caguama, salió y fue arrastrada por la marea", dijo.



El funcionario comentó que según la inspección que hace a las tortugas, las causas más comunes de su muerte es que se atoran en las redes de pescadores, se ahogan y lesionan, o bien, la ingesta de plásticos.



"Hay juveniles, lo que se puede apreciar por el tipo de caparazón tiene 50 años, llegan a vivir hasta 200 años. Las tortugas vienen, desovan y en el camino se encuentran con las redes, no es la única especie que hemos visto, también juveniles".



Además de la zona de Veracruz y Boca del Río, en las regiones de Nautla y Coatzacoalcos es donde más han hallado tortugas muertas.



"Hay que capacitar a los pescadores, ver qué están haciendo con sus redes, qué tipo de pesca, que no las dejen toda la noche, de las tortugas este es su hábitat el sistema arrecifal".