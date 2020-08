Hallan sin vida a xalapeña en el cerro Chignautla de Puebla; la buscaban desde hace 7 meses

Este día y después de 7 meses de la desaparición de María Angélica Landa García en el Cerro de Chignautla, Puebla, fue encontrada sin vida.



A través de un comunicado por parte de su familia en redes sociales, dieron a conocer esta lamentable noticia.



"El 11 de enero de 2020 desapareció María Angélica Landa García en el Cerro de Chignautla, Puebla. Tras 7 meses de búsqueda exhaustiva por parte de la familia, hoy con profunda tristeza comunicamos que sus restos han sido localizados en el lugar donde fue vista por última vez. Se ha solicitado el traslado de los restos a la ciudad de Xalapa, Veracruz, de donde es originaria Angélica, y su familia", informaron



En el mismo mensaje, destacan que durante más de cinco meses de búsqueda exhaustiva realizada por más de cien personas entre pobladores y brigadas especializadas con binomios caninos, pasaron por ese mismo punto innumerables veces sin encontrar nada y posteriormente, justo ahí, fueron hallados sus restos. Más de un mes después los resultados de las pruebas de ADN realizados confirmaron que era Angie.



Así también, expresaron no estar de acuerdo con los resultados de la investigación ya que en el proceso ocurrieron varias omisiones.



"En primer lugar, la familia no obtuvo acceso a la carpeta de investigación, como es su derecho por ser víctimas indirectas (https://tinyurl.com/y348bpr2). Desde el momento de la denuncia por la privación de la libertad de Angélica, la búsqueda comenzó de forma tardía, no hubo personal y equipo especializado para realizarla desde el primer día y la elaboración de la ficha de búsqueda se realizó 20 días después de los hechos. Todas estas negligencias entorpecieron un proceso efectivo para poder encontrar a Angélica con vida".



Recriminaron la comunicación por parte del Ministerio Público de Teziutlán, considerándola deficiente y con falta de perspectiva de género, al no informarles puntualmente sobre los avances conforme se fueron presentando, ni darles el debido seguimiento.



"Adicionalmente, se hizo evidente la notable desarticulación entre autoridades municipales, estatales y federales durante las primeras 48 horas, periodo que, es bien sabido, es crucial para encontrar a las víctimas de desaparición", se lee en el comunicado.



Resaltaron que el trabajo de búsqueda fue realizado principalmente por la familia, con sus propios recursos. Además de solicitar a la FGE acompañamiento psicológico para la familia, siendo este apoyo parte de sus derechos fundamentales, mismo que no se atendió.



"Angie, como la nombramos todas las personas que la conocimos, era hija, hermana, tía, sobrina, amiga, cirujana dentista, terapeuta holística y conferencista. Era generosa, risueña, trabajadora, disfrutaba la vida y amaba a su familia. Hoy lamentamos con profundo dolor que la hayan asesinado y que quienes participaron en su desaparición y feminicidio sean castigados como corresponde en la audiencia de ley a realizarse en los próximos días, de acuerdo a lo establecido en la ley. Es por esto que esperamos que se realice una seria investigación e impartición de justicia que nos lleve a una sentencia para todos y cada uno de los implicados en el crimen, estén ya identificados o no", continúa el comunicado.



Cabe recordar que, desde el pasado 11 de enero, María Angélica Landa García se encontraba desaparecida, luego de que ella y cuatro personas más fueron asaltadas y agredidas en un cerro del Municipio de Teziutlán, en el Estado de Puebla.