Hallaron restos humanos en fosas de Mariano Escobedo

Bolsas plásticas conteniendo restos humanos, posiblemente correspondientes a dos cuerpos, son las que se rescataron del terreno de Ocoxotla en el municipio de Mariano Escobedo, señalaron integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.



Indicaron que el sábado acudieron desde muy temprana hora a ese lugar y una vez que el personal de Servicios Periciales comenzó a excava comenzó a sacar varias bolsas plásticas negras.



Mencionaron que si bien no se pudieron dar cuenta de cuántos cuerpos se trataba, consideran que había al menos restos de dos personas ahí, posiblemente de no larga data, pues un torso que se salió de la bolsa contaba aún con tejido, aunque deshidratado.



Señalaron que ya no se regresará a ese predio en Mariano Escobedo, pues desde tres días antes estuvieron acudiendo y no encontraron más puntos que dieran positivos a una fosa clandestina.



Agregaron que el mismo sábado, mientras el personal de Periciales realizaba la exhumación de restos, ellos procedieron a buscar en el terreno, por si acaso hubieran pasado por algo alguna evidencia, pero ya no hubo más.



Las integrantes del Colectivo expresaron que al menos, dos personas más van a poder regresar con sus familias.