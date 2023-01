Han bajado llamadas de extorsión: CANACINTRA Orizaba

Una disminución importante han tenido las llamadas con fines de fraude y extorsión a través de Whatsapp, lo que puede deberse a que hay menos dinero circulando y también porque la gente está informado sobre esto, señaló el presidente de la CANACINTRA en Orizaba, Juan Manuel Vega López.Recordó que este problema se tuvo el año pasado, principalmente en los últimos meses, pero a la fecha ha disminuido en más de un 50 por ciento y en lo que va del año no se sabe de personas que hayan sido víctimas entre los socios de la Canacintra.Comentó que el año pasado, por el mes de octubre, hubo a una representante de este organismo le hackeraron su Whatsapp y comenzaron a solicitar dinero a su nombre y sí hubo quienes cayeron en ese fraude y depositaron dinero a una cuenta.Mencionó que no fue el único caso, pues hubo muchas personas que se vieron afectadas y cada quien tiene en esa red al menos 50 contactos, por lo que quienes las hackeaban solicitaban alguna cantidad entre sus conocidos y no faltaba quien cayera en el engaño.Comentó que sobre este tema hubo mucha difusión y eso ayudó a que más gente ya no fuera sorprendida y a la fecha eso casos van a la baja.