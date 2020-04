Han clausurado 9 centros nocturnos en Veracruz Puerto, en lo que va de la cuarentena

Desde el pasado 18 de marzo que el Ayuntamiento de Veracruz estableció como horario máximo las 11 de la noche para el cierre de centros nocturnos, se han clausurado 9 establecimientos por no respetar la medida implementada para evitar la propagación del coronavirus.



De acuerdo con el director de Comercio Municipal, Jesús Sanz Barradas, los dos últimos casos que se presentaron fueron en el fraccionamiento Reforma.



"Se clausuraron 2 negocios en el Reforma por estar abiertos después de las 11 y ya no podrán abrir hasta después de que pase la contingencia. Eran restaurante bar-cantina que no respetaban un horario. Ya con esto son 9 locales que se han clausurado".



Los establecimientos amonestados podrán abrir pero hasta que pase la contingencia y deberán pagar una multa económica.



En tanto, se mantienen los operativos de comercio y Policía Naval durante las noches, para verificar que cierren a las 11 de la noche.



"Habrá multa para poder aperturar. Son en las partes de las colonias, zona centro y Reforma, los operativos son diarios".



La multa va desde 10 a 100 unidades de medida equivalentes hasta 8 mil 600, según lo considere la autoridad.