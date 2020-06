Han fallecido 130 marinos mercantes por COVID-19 en el país, reportan

Desde que inició la emergencia sanitaria, a nivel nacional han fallecido 130 marinos mercantes quienes contrajeron este virus, informó el presidente de la Consultoría de Marina Mercante y Puertos AC, Faustino Suárez Rodríguez.



El entrevistado explicó que se trata de marinos mercantes que prestaban servicios en la región de la Sonda de Campeche, en embarcaciones o plataformas de la industria petrolera de Pemex y empresas privadas.



Puntualizó que estos fallecimientos ocurrieron ya que no se implementaron a tiempo y de manera adecuada las medidas preventivas por parte de las empresas navieras, incluido PEMEX.



“La mayoría eran marinos petroleros a consecuencia de COVID-19, también por el protocolo porque las autoridades sanitarias no implementaron los protocolos, es algo que debemos de ver para que en un futuro no se registren este tipo de situaciones”, indicó.



Pese a esto, Suárez Rodríguez mencionó que los marinos mercantes no han dejado de brindar servicio de movimiento de cargas a través del transporte marítimo.



El entrevistado dijo que en la actualidad, el 85 por ciento de las cargas se mueven en el país se hacen a través del transporte marítimo, ya que es el principal medio que se utiliza para el ingreso de mercancías a territorio nacional.