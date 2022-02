Han llegado menos turistas al Pico de Orizaba

A pesar de que han habido temporadas frías en la zona del Pico de Orizaba y en su momento ha caído una corta nevada, la presencia de turistas bajó en un 50 por ciento durante este año, indicó el empresario y administrador de “Villas Pico”, Martín Moreno Rojas.Indicó que esperan pronto caiga una nevada como las ocurridas en el Cofre de Perote, pues eso atraería a más gente para disfrutar de este fenómeno."Hasta el momento no habido una nevada fuerte como se veía en años pasados, ha llegado a caer granizo aguanieve, poca nieve pero no como en otros años y esto pues es porque la tierra está muy seca y caliente y no se logra mantener".Reconoció que ha sido un tiempo difícil para los empresarios de este sector es a consecuencia de la pandemia y aunque han empezado a arribar turistas que visitan la zona del Parque Nacional Pico de Orizaba, así como las cabañas turísticas que hay en la región, el tema ha sido complicado para poderse recuperar económicamente.De igual forma agregó que durante el año pasado recibieron turistas extranjeros, quienes están retomando la visita."En la parte de la zona de Veracruz había disminuido por la pandemia pero ya comienza haber afluencia turística de gente de Europa: Italianos, Alemanes pero también de Canadá y Estados Unidos".