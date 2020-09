Han multado a 26 negocios por no respetar medidas sanitarias en Orizaba

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Orizaba, Raymundo Reynoso Limón, dio a conocer que han multado a aproximadamente 26 negocios que no han respetado las medidas para prevenir la transmisión del Coronavirus.



"A 26 negocios se ha multado y el monto es según sea el caso, incluso hay algunos que han reincidido y se les multa con 2 mil al 3 mil pesos".



Algunos se les ha cerrado aunque no de manera definitiva, pero no se les permite abrir algunos días hasta que cumplan con lo requerido por la autoridad.



Dijo que dentro de los giros que han incurrido en esta falta, están cantinas, productos varios, misceláneas, tiendas de ropa y confecciones. "Son negocios que no cumplen con la sana distancia o que no tiene los implementos suficientes para recibir a los clientes, no respetan horarios".



Añadió que la pauta para colocar letreros que indiquen el cierre del negocio por el incumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19, está a cargo de la coordinación de Protección Civil Municipal.



"Nuestra función es coadyuvar con ellos para que en efecto la mayor parte de la gente que está en el comercio cumpla cabalmente con el protocolo que está marcando Protección Civil".