Han robado 30 bicicletas en la zona de Orizaba en lo que va del año

Aproximadamente 30 robos de bicicleta se han dado en la zona en lo que va del año, indicó el presidente de la asociación Bici-Ori Paz y Bien, Delfino Ramírez Encarnación.Comentó que lamentablemente en este año los incidentes han sido varios y en no pocas ocasiones los ciclistas son despojados de su vehículo, sino además agredidos físicamente.Mencionó que lamentablemente no todos los casos se llevan a la Fiscalía y podrían ser más, pero ese número es de lo que ellos llegan a tener conocimiento a través de los grupos.Recordó que, a raíz de esos eventos, como el ocurrido a cuatro ciclistas en Tzoncolco, Rafael Delgado, es que se decidieron a realizar manifestaciones pacíficas en caravanas.Comentó que la intención es llevar a cabo otro recorrido, ahora hacia municipios de la zona de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y La Perla, para solicitar apoyo de la autoridad y que haya mayor seguridad en los recorridos que realizan en espera de que los sucesos lamentables que hasta ahora han vivido no pasen a mayores, pues ha habido varios asaltos en donde los ciclistas son amenazados con armas de fuego.Mencionó que, en reunión, analizarán si llevan a cabo otro recorrido antes de que concluyan las actuales administraciones o bien el próximo año.