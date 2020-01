Han sido más las cosas positivas que el PRI ha hecho por Veracruz que las negativas, dice Marlon

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, encabezó en esta ciudad la Sesión Ordinaria del Consejo Político Municipal de Papantla, evento en el cual se contó con la presencia de la senadora Beatriz Paredes Rangel.



Durante esta sesión desarrollada en las instalaciones de la UPOPP, se tomó protesta a los consejeros de este instituto político, comprometiéndose a hacer cumplir los estatutos y el código de ética que rigen al Partido Revolucionario Institucional.



En breves palabras, Ramírez Marín dijo que el partido perdió en las elecciones no para ser opositores, sino para redefinirse ideológicamente, reencontrarse internamente y ser capaces de encontrar valores que se perdieron en la política, sencillez, humildad, el pedir disculpas, entre otros.



“Debemos sentirnos orgullosos de todo lo que el PRI ha hecho por este país, han sido más las cosas positivas que el PRI ha hecho por el Estado que las negativas, a nosotros no nos identifica una persona, si no la vocación y la convicción de que este país avance, este partido fue capaz de construir el sistema educativo nacional, el sistema de salud más grande, reconocer los derechos de los pueblos originarios, de realizar el sistema carretero más importante”, externó el líder en el Estado del PRI.



En su mensaje la senadora, dijo estar convencida de la fuerza del priísmo veracruzano, afirmó que el PRI transformó Veracruz y que fueron gobernantes priístas los que lograron que el Estado fuera tan grandioso, además se tuvo dos presidentes de la república veracruzanos Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.



Reconoció que también en el rebaño se tuvo ovejas negras, ahora se está pagando, “las ovejas negras no cambian la calidad de los rebaños, ustedes tienen la convicción de aguantar todo tipo de comentarios, el PRI no está muerto, el partido que gobierna más números de municipios, el único que tiene representación en todo el territorio nacional, el que tiene la mejor y mayor estructura, el PRI somos nosotros, somos los priístas, por eso estamos vivos, decididos, convencidos, tenemos mucho que aportarle a nuestro país”.



Antes de terminar, señaló que el país necesita del temperamento político de los priístas, el priísmo piensa en México, procura armonizar las contradicciones, sólo conciliando una nación tan compleja y diversa se logra avanzar.