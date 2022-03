Hannia lucha por su sueño, quiere ser Reina del Carnaval de Veracruz

“Todos los sueños se pueden hacer realidad, no importa que tan chiquitos o grandes sean”.Y el sueño de Hannia Tuncheo Muñoz, de 22 años, es ser la Reina del Carnaval de Veracruz 2022, por ello fue la primera en inscribirse como candidata, originaria del puerto de Veracruz y egresada de la Licenciatura de Administración de Aduanas.Pasaron 17 años para que Hannia empezara a buscar su sueño de ser parte de la Corte Real de la conocida como la fiesta más alegre del mundo, desde pequeña, tenía la inquietud de estar en el carro alegórico portando la corona de Reina.“Es un sueño que tengo desde los 5 años y siempre he dicho que no hay sueños imposibles, sólo es imposible si tu lo crees. Siempre me llamó la atención, asistía con mis padres y me llamaba la atención ver los carros alegóricos, las comparsas, me encanta el baile y le decía a mis padres que algún día llegaría a ser la reina del carnaval”, relata Hannia.Con el distintivo rojo, Hannia, quiere mostrar la fuerza, pasión y amor que siente por Veracruz, pero también el respeto de quienes la han apoyado desde el día que hizo oficial su aspiración a reina.Su gusto por el Carnaval de Veracruz y el respeto de sus seguidores, le ha dejado claro que estará en la Corte Real y en carro alegórico ya sea como reina o princesa.“Me da mucha emoción, alegría de que estoy cumpliendo mi sueño, siempre he dicho que no importa si soy Reina o Princesa, lo que más importa es ganarse el cariño de la gente, para mí eso es lo principal. Me va a ver arriba del carro, a lo mejor no como la reina, pero la gente que me está apoyando, yo se que a partir de que empecéa trabajar este sueño ya lo soy para ellos”.Hannia, ha sido cercana al Carnaval de Veracruz y ha participado como bastonera en los desfiles, por ello, sabe la importancia del regreso del Carnaval.“Después de una pandemia puedo llevar alegría a los veracruzanos, a la gente que nos visita, enseñarle un poco de su historia y turismo, cultura, las tradiciones de mi puerto”.Además de aspirante a reina de Carnaval, también tiene una asociación civil, con la cual llevan ayuda a personas en situación vulnerable dentro y fuera del puerto.Se define como una joven que le gusta bailar y ser amigable, pero sobre todo con valores y amor a su municipio.“Me considero una chava amigable, que se dedica a hacer labor social, tengo mi propia asociación civil que se llama ‘mundo de sonrisas’, nos dedicamos a dibujar sonrisas a gente de escasos recursos”.Hannia fue la primera candidata en registrarse y afirma que el gran interés que se ha generado en otras chicas por ser reinas del Carnaval, es bueno.“No me había tocado ver tantas candidatas en un solo carnaval, pero creo que está bien”.La joven, veracruzana, invita a seguir sus sueños y a creer en ellos y buscarlos con todas las ganas.