Harán cabalgata para celebrar a la Inmaculada Concepción, patrona de Ixtaczoquitlán

En el marco de la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción en Ixtaczoquitlán, se realizará una cabalgata para promover no sólo esta actividad sino también la convivencia familiar, dio a conocer Ricardo Romero Cuevas, presidente de Unión Estatal Cabalgando por Veracruz."Lo que buscamos es que las cabalgatas sean 100 por ciento familiares, tenemos más de 20 años haciendo esta actividad y hemos realizado junto con otros compañeros la cabalgata más grande del Estado de Veracruz en Vega de Alatorre con 8 mil 500 jinetes, también en Soledad de Doblado hemos realizado.Lo que hemos logrado es agrandar mucho las cabalgatas en todo el estado. La gente confía en nosotros, hemos clasificado estas en diferentes tipos: religiosa, civiles. Esto que va hacer en Ixtaczoquitlán en honor de la Inmaculada Concepción que se celebra el día 8 de diciembre, pero la cabalgata la haremos el 11 de diciembre", detalló.Añadió que partirán del Parque de Sumidero, aunque querían recorrer más caminos de brecha, no se podrá pues el municipio cuenta con las trayectorias en gran porcentaje pavimentadas. "Aquí la vamos hacer después de 15 años que no se efectuara y esperamos alrededor de 250 jinetes".Consideró que es importante que la gente acuda y también recomendó a las personas que no sepan cabalgar o nunca han montado un caballo, no participen como tal para evitar accidentes.Indicó que se va a tener un rodeo y la entrada será completamente gratuita para todos, asimismo apuntó que es necesario inscribirse al2282773449 para saber el número de participantes y así ser parte de una rifa de diferentes productos. "Tendremos a los enanitos toreros haciendo un espectáculo como ellos acostumbran a presentar".