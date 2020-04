Haré todo lo posible para no contratar deuda pero no descartamos ninguna posibilidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, ante la crisis económica que está generando la pandemia del COVID-19, está haciendo todo lo posible por no contratar deuda, porque México no tiene muchos recursos.



“Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda, porque imagínense sí endeudamos al país, ¡no! No tenemos muchos recursos”, aseguró López Obrador.



Sin embargo, en su conferencia de prensa matutina y después de una larga explicación, López Obrador dijo que no descarta ninguna posibilidad para enfrentar esta emergencia pero no se va a ir a la primera de bruces, como lo han aplicado en el pasado.



“Yo creo que vamos a tener fondos suficientes para rescatar al pueblo y vamos a salir adelante. Y no descartamos ninguna posibilidad. Pero no nos vamos a ir a la primera de bruces, con lo que una y otra vez se ha aplicado y ha fracasado”, explicó.



Este viernes, el expresidente Felipe Calderón aseguró que dada la crisis actual provocada por la pandemia del COVID-19 y de la recesión económica internacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que recurrir al endeudamiento.



En varios mensajes a través de su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que contraer deuda es correcto para resistir el impacto de la recesión. Sobre todo cuando ya se usó en gasto corriente la mitad del Fondo de Reserva creado para estas contingencias y lanzó un: “al tiempo”.



“Dada la crisis actual, este gobierno también tendrá que recurrir al endeudamiento. Es lo correcto, para poder resistir el impacto de la recesión, sobre todo cuando ya se usó en gasto corriente la mitad del Fondo de Reserva creado para estas contingencias. Al tiempo”, explicó en un primer mensaje.



Sin embargo, el titular del Ejecutivo dijo que algunos de sus adversarios explican que no hay manera de enfrentar la crisis más que con deuda, que es irremediable. Pero añadió que México es el único país en donde se habla de deuda neta y no de deuda bruta pero al haber esa diferencia, si él pide prestado quedaría igual y eso es maquillaje y un engaño.



“Eso es maquillaje, eso que están proponiendo algunos es simulación, llámese como se llame, va a ser deuda, aunque sea clandestina. ¿A quién voy a engañar y por qué insisten tanto en la deuda? ¿Para qué quieren más recursos para rescates? Yo creo que vamos a tener fondos suficientes para rescatar al pueblo y vamos a salir adelante”, sostuvo.