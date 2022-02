Hartos por falta de agua, encaran a titular de oficina de CAEV en Mendoza

Aproximadamente 100 habitantes de diferentes colonias del municipio de Ciudad Mendoza se manifestaron este día a las afueras de las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), en demanda de que se restablezca el servicio de agua potable.Amas de casa y padres de familia denunciaron supuesto nepotismo en el cargo que ostenta Fernando Ochoa en la oficina administradora del servicio del agua, donde aseguran fue impuesto el titular, quien es del municipio de Ixhuatlancillo y habría sido apoyado por el diputado Luis Arturo Santiago.“Necesitamos que pongan gente de Mendoza para que entiendan la problemática del municipio. Este muchacho esta aquí como intercambio porque el hermano del Diputado local, Luis Arturo Santiago, está en Ixhuatlancillo trabajando y nos manda a este muchacho que es de allá", expresó Marco Eliseo Paredes, de la asociación Voz Popular.Entre empujones y gritos y una demanda generalizada, los afectados denunciaron los daños a las calles y avenidas por obras, tarifas elevadas, el agua turbia y los malos tratos del personal operativo.Exigieron también la no instalación de medidores de agua, la garantía del servicio en el resto del año y que quien ocupe el cargo sea ingeniero y no licenciado en comunicación, además que sea del municipio para resolver la problemática.Al intentar evadir las quejas y señalamientos, el titular de la CAEV intentó ingresar a la oficina pero le fue negado el acceso hasta no haber un compromiso real con los ciudadanos.El titular de la CAEV en Ciudad Mendoza aseguró que en dos días el servicio quedará completamente restablecido, pues de momento no habrá presión en el ramal.Los pobladores recriminaron que lo único que ha provocado poner en cargos a gente sin experiencia, es que el servicio de agua sea malo, por eso insistieron que quieren como titular de esta oficina a personas de Ciudad Mendoza."Necesitamos que se resuelva el tema de la falta de agua que estamos sufriendo, por ello hacemos un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros para que tomen cartas en el asunto y se resuelva el problema, porque es un derecho humano el agua y tenemos un mes sin ella".