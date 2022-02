Hasta 2024 Veracruz recuperaría nivel económico previo a pandemia: UV

La recuperación económica para Veracruz podría darse hasta el 2024, colocándose en estándares del 2019 -previo a la pandemia-, previó el coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez.Explicó que esto se logrará de continuar el ritmo de recuperación según el modelo implementado por parte de las autoridades estatales, a diferencia de otros Estados en los que ya se ha vislumbrado un crecimiento.En el caso de Veracruz, se mantiene en semáforo rojo en cuanto al crecimiento, situación en la que se encuentran otras 18 entidades más del país.“El crecimiento económico, las tasas de crecimiento que estamos teniendo y que se prevén nos permitirán una recuperación hasta el 2024, (cuando) la economía veracruzana estaría alcanzando el nivel que tenía en el 2019”, explicó.No obstante, en cuanto al nivel de bienestar personal, según los cálculos que realiza el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana, se recuperará hasta el 2027, es decir, tomaría 5 años más.“En nivel de bienestar que sería el ingreso del Producto Interno Bruto por persona y la recuperación de ese bienestar va a llegar hasta el 2027 apenas estaríamos regresando al nivel del 2019, lo cual no es ninguna recuperación porque en el 2019 tampoco estábamos tan bien”.Barcelata Chávez resaltó que la industria de la construcción es la que registra una caída más pronunciada y la minería es la que se ha ido recuperando, sin embargo, no alcanza para que se perciba crecimiento.A nivel nacional, son más los Estados que continúan sin recuperación económica.“De acuerdo con datos publicados por el INEGI, vemos que en Veracruz la industria sigue todavía muy por debajo del 2019, sufrió una caída importante, esto lo comparte con otras 18 entidades federativas, no es exclusivo de Veracruz pero hay otras que ya están demostrando crecimiento comparado con el 2019, ya se recuperaron de la pandemia”.Resaltó que las mediciones se pueden revertir y acelerar el proceso de recuperación, siempre que se establezcan por parte de las autoridades y sociedad civil programas de apoyo para incrementar el empleo y las exportaciones.