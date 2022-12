Hasta 5 años tomaría superar atraso escolar por pandemia: Pedagogo

La prolongada pandemia de Covid-19 dejó una grave secuela en el de por sí rezagado sistema educativo, advirtió el profesor Miguel Ángel Vidal Francisco, director de La Casa del Estudiante, instituto dedicado a ayudar a la regularización de estudios.Indicó que los 30 meses de inestabilidad educativa, derivada de una larga suspensión de actividades o clases tomadas a distancia, provocaron que lo que un rezago de tamaño de una “laguna” ahora es de un “océano”.Abundó que la pandemia desequilibró la labor educativa en todos los niveles, sobre todo en primaria, donde se decretó que no hubiera niños reprobados, trayendo como consecuencia un rezago tremendo.El pedagogo explicó que, al no haber riesgo de reprobación, el alumno dejó de preocuparse por aprender, con lo que, en las evaluaciones se llegó al grado de que contestaban “al tín marín”, es decir, casi al azar.Esto, abundó, se reflejó, por ejemplo, en los exámenes de selección que hacen los egresados de sexto grado que aspiran a entrar a la secundaria, donde se detectó grave deficiencia.“Hay alumnos de sexto grado de primaria e incluso de secundaria que tienen problemas para leer y para la lectura de comprensión, lo que es muy preocupante y se tiene que entender que estamos en un retroceso muy grande.“Fueron 30 meses perdidos durante la pandemia. Si antes había un atraso aún con el sistema presencial, ahora que se tomaron las clases a distancia, en forma virtual, pues el atraso, que era una laguna enorme, se convirtió en un océano. La educación a distancia no funcionó”, subrayó.Vidal Francisco añadió que se tendrá que trabajar intensamente en la regularización de los alumnos por lo menos durante 4 o 5 años, ya que hay niños que están en muy bajo nivel, aunque con el Nuevo Modelo Educativo de la Secretaría de Educación la tarea podría ser más difícil porque no pondera la comprensión lectora, lo que es sumamente necesario, concluyó.