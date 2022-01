Hasta a MIYULI si le da la edad, tiene derecho a la pensión para adultos mayores: Huerta

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que todos los funcionarios tienen derecho a su Pensión para los Adultos Mayores, si tienen más de 65 años, aunque sean adversarios de la Cuarta Transformación, porque es una ayuda universal."Yo lo dije muchas veces que es universal, hasta el adversario más claro que podemos tener, si Miguel Ángel Yunes Linares viene y pide su pensión tiene derecho, si le da la edad, no ando investigando la edad de nadie pero creo que es más grande que yo, la pudiera merecer, cualquiera", puntualizó.Reiteró que es una política universal, por lo que si el magnate Carlos Slim también la quiere, la puede pedir "porque se la merece".Asimismo, aseguró que hay personas que reciben su pensión para los Adultos Mayores pero son "conscientes" y regresan ese recurso.Al ser cuestionado sobre el cobro de este apoyo por parte de funcionarios y autoridades, recordó que este apoyo es universal y constitucional, por lo que cualquiera que tenga más de 65 años puede ser beneficiario."Hay otros casos y hay que decirlos, de la gente muy consciente que recibe la pensión y una vez que la recibe van y regresan la pensión porque se sienten satisfechos de recibirla pero ven que el gobierno está haciendo las cosas bien y dicen mejor la regreso para que se la den a otro que lo requiera, ya es una cuestión de voluntad y de consciencia", aseguró en conferencia de prensa.Huerta Ladrón de Guevara recordó que en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de Gobierno, se implementó la pensión universal para adultos mayores y muchos residentes de zonas con mayor plusvalía e ingresos económicos acudían a cobrar este apoyo."El concepto de la pensión universal es que es para todos, yo no ando investigando, no tiene que ver con ideas políticas, pueden ser cuestiones económicas, ideológicas, no importa pero se logró a pesar de los conservadores, porque ellos no querían que fuera universal, un programa constitucional, se ha logrado que esta pensión lo sea, hasta los que nos critican van por la pensión", afirmó.Por otro lado, indicó que este sábado iniciará la revisión del padrón de beneficiarios del programa de Producción para el Bienestar, proceso que se extenderá hasta febrero."A partir de mañana vamos a iniciar la verificación de todos los productores para el bienestar, un programa de subsidios que se le entregan a los productores de grano, frijol, maíz, a los cafeticultores, a los cañeros, cacaoteros, apicultores, son más de 220 mil productores, verificamos de ellos sus documentos y demás, los predios y el grado de producción que están teniendo con el subsidio anual que se les da", explicó.Manuel Huerta Ladrón de Guevara definió este trabajo como "nada menor" y expuso que los productores que "están bien y de buenas" serán los que sigan cobrando la ayuda económica en marzo, que varía de acuerdo con el cultivo que siembran en sus tierras."Son distintos porque cada producto encuentra un subsidio distinto, ahora el de café incrementa a 6 mil 200 pesos, se les daban 5 mil pesos; de caña de azúcar aumentó 100 pesos pero en su conjunto son menos de 2 mil millones de pesos, se acerca a los 2 mmdp los 220 mil productores que tenemos en Veracruz, somos el tercer padrón a nivel nacional", enfatizó desde el Gimnasio "Nido del Halcón", en la USBI de la Universidad Veracruzana (UV).