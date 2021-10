Hasta ahora, nadie en Coatzacoalcos se ha cambiado la identidad: INE

En el distrito XI con sede en Coatzacoalcos, ningún ciudadano ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) un cambio de identidad en su credencial para votar, informó Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo.El INE está analizando la posibilidad de incluir en la credencial para votar el apartado de no binario, como parte de la inclusión social.Esto luego de que en Guanajuato, Juan Fausto Martínez, una persona no binaria, presentó una solicitud formal ante el órgano para que reconozcan su identidad en su credencial para votar.El funcionario explicó que en la ley electoral del artículo 156 señala que uno de los datos de la credencial para votar se refiere al sexo pero no especifica que debe ser femenino o masculino, por lo que existe la posibilidad de poder cambiar la identidad.“Existe la posibilidad que se pueda cambiar el dato en la credencial para votar, sin embargo, tiene que pasar por el consejo general del INE, previamente ante la comisión nacional de vigilancia y posterior al consejo general para poder incluir este apartado de no binario en la credencial”, reiteró.Afirmó que más adelante se informará la determinación del órgano federal.“El consejo general es el órgano facultado para tomar esta decisión”, dijo.Mencionó que actualmente en los tres módulos de atención ciudadana el trámite más solicitado es el de cambio de domicilio. “El 60% de los trámites que realizamos son de un cambio de domicilio, posteriormente está el trámite de la inscripción al padrón electoral”, puntualizó.