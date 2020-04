Hasta ahora, no han quebrado hoteles en Veracruz-Boca del Río

Hasta el momento no se tiene reporte de cierre definitivo de hoteles en Veracruz y Boca del Río, los cuales se mantienen en situación crítica ante la contingencia sanitaria, señaló el integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia.



No obstante, no descartan que pueda registrarse quiebre de hostales porque muchos ya no pueden sostener más sus plantillas y otros gastos.



“Aún no se registra la probabilidad de que alguno cierre permanentemente pero ésta crece con el tiempo”, dijo.



Aunque hay establecimientos que siguen operando, lo están haciendo con números rojos, sin ganancias y con inversión.



"3 mil habitaciones cerradas temporalmente, con la fase 3 es probable que este número vaya en aumento, los compañeros que siguen operando, están operando en pérdida y es porque se hizo un análisis y cada hotel es distinto, algunos hoteles estar abiertos perdían menos, porque estar cerrados no representa no perder, se tienen gastos”, señaló.



Y el panorama no será favorable para el sector para el mes de mayo, de manera general, no es un mes de repunte en ocupación hotelera pero se mantenían con la derrama económica de Semana Santa, sin embargo, ahora es diferente y llevan dos meses a la baja.



Con la ampliación del ciclo escolar al 17 de julio, el periodo vacacional de verano no será cómo se esperaba.



“El mes de mayo va a ser muy complicado para la hotelería en Veracruz, es una carrera de resistencia, todos haremos nuestro mayor esfuerzo pero entre más tiempo pase esta contingencia sanitaria más probabilidades existen", concluyó.