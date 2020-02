Hasta ahora, no hay coronavirus en México ni en Veracruz: Cuitláhuac

Hasta el momento, no se han detectado casos de coronavirus en el país, expresó el mandatario estatal Cuitlahuac García Jiménez, al referir que por ello no se toman medidas para detectar estos casos en la entidad veracruzana.



“Resultó falso lo que se mencionaba de que había un caso positivo en México y eso incluye Veracruz, no hay”, expuso.



Cabe mencionar que el coronavirus es una enfermedad originada en la ciudad de Wuhan, en China y actualmente está presente en 25 países, afectando a más de 17 mil personas.



Cuitlahuac García recordó que en los aeropuertos se realizan las inspecciones necesarias a los pasajeros, especialmente en las llegadas internacionales.



Sin embargo, dejó en claro que en Veracruz no se realizan este tipo de acciones y es una situación que se debe contener desde China.



“Allá en China lo tienen que contener, es una cuestión de salud pública, nosotros aquí hacemos una revisión. Eso se hace en las llegadas internacionales y ahí hacen ese tipo de operativos”, reiteró.



Además, el mandatario mencionó que cuando ocurren este tipo de pandemias, es desde la Secretaría de Salud federal donde se pone en marcha un operativo de detección de casos, aunque insistió en que hasta ahora no hay detectados en México.



“Salud inmediatamente implementa un operativo para la detección de casos, buscaron eso pero resultó negativo”, finalizó el Ejecutivo del Estado.