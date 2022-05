Hasta ahora, no se reportan afectaciones en campos de Veracruz por sequía

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) no ha recibido reportes de muerte de ganado, ni afectaciones directas a la agricultura a causa de la fuerte sequía que experimentan las zonas del norte y sur de la Entidad.Así lo afirmó su titular, Evaristo Ovando Ramírez, al agregar que en su momento tendrán que evaluar el impacto del estiaje en la producción agrícola y pecuaria de Veracruz."Nosotros no tenemos reportes de afectaciones (de ganado muerto), hasta la fecha no", afirmó al indicar que los ganaderos llevan a cabo prácticas que "han ido recomponiendo el asunto" de la falta de agua."Ya no se arriesgan a perder los animales, saben que viene la seca entonces le contienen un poco, guardan, hacen ensilaje, cosas de esas", destacó el secretario.Reiteró que la época seca y con apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se hacen ollas de agua para cuando lleguen las lluvias se pueda almacenar."SIOP nos apoya mucho, nos ayuda con maquinaria, los municipios ya tienen la práctica. Es un proceso que ahí va, lo que más necesitamos como SEDARPA son los caminos saca cosechas, tenerlos ya, ganarle a la lluvia porque si no, se nos van los costos más altos", puntualizó Ovando Ramírez.Explicó que en esta época no hay agricultura en cultivos anuales, sino los perennes y se da el cambio de ciclo a primavera-verano."Yo no tengo reportes de afectaciones directas a la agricultura, porque acuérdense que es la etapa de la sequía, de los cambios de ciclo de otoño- invierno a primavera-verano, que son dos meses o dos meses y medio", explicó Evaristo Ovando.