Hasta ahora, pista de hielo no ha beneficiado a comercios de Coatepec

El comercio local de Coatepec no se ha visto realmente beneficiado con la instalación de la pista de hielo y el pabellón de artesanos, incluso sus ventas han disminuido, afirmaron empleados y dueños de establecimientos.Comerciantes aseguraron que a pesar de que los restaurantes sacan sus terrazas y los artesanos tienen su propia área de venta, no es mucho el turismo que llega y el que acude consume poco.Ante ello, aseguraron que tuvieron que modificar sus horarios, por lo que ahora están cerrando más tarde para acaparar más clientes.“La derrama que llega no está destinada para quienes pagan empleados y rentas, invitaron a todo el Estado, aunque saquen las terrazas y los artesanos tengan su área, no tenemos gente en el día, tuvimos que modificar nuestros horarios, adaptarnos al cliente y si cerramos tarde nos llega un poco más gente, pero ni a los vendedores del parque ni a nosotros nos beneficia que esté aquí la pista”, comentó una vendedora.Asimismo, mencionaron que los locales del centro se ven más beneficiados cuando la vialidad está abierta y hay lugares donde estacionarse.“Querían reactivar, ha habido más gente, pero es poco el consumo, favorece cuando hay lugares para estacionarse y hay flujo de la calle, y ahora está cerrado”, aseguran vendedores.