Hasta el martes 25 de mayo, plazo para solicitar reimpresión o reposición de credencial

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la Junta Distrital 10 con cabecera en Xalapa, Jaime Maldonado Galindo, negó que se haya planeado la apertura este sábado del módulo de credencialización ubicado en la Avenida Ruíz Cortines.



En entrevista telefónica y ante la versión de que según información oficial hoy abrirían las puertas hasta las 2 de la tarde, expuso que no recibieron alguna instrucción superior para que así fuera.



Por lo que apuntó que la ciudadanía interesada en obtener una reimpresión o reposición de su documento, puede acudir este lunes de 8 de la mañana a las 2 de la tarde.



Maldonado Galindo recordó que los xalapeños que requieran hacer cualquier de estos dos trámites tienen hasta este martes 25 de mayo para acudir y realizarlos.



Expuso que la reimpresión de su credencial aplica para las micas de los años 2019 y 2020 que estén actualizadas, para lo cual podrán presentar la que tienen actualmente.



Mientras que, para la reposición por robo o extravío, deberán presentar alguna identificación oficial como pasaporte, licencia o alguna copia de su acta de nacimiento, en caso de que no cuenten con ésta última, podrán acompañarlo dos testigos.



Además, comentó que no se requiere cita previa para poder hacer el trámite, siempre que acudan en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y quienes ya solicitaron o soliciten en estos dos últimos días la reimpresión o reposición de la credencial, tendrán hasta el 4 de junio para ir por ella al módulo.