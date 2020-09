Hasta el momento no hay anuncia oficial para abrir iglesias: Helkyn Enríquez

Hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial la intensión de abrir las iglesias católicas, indicó el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, quien dijo que entonces se sigue postergando a tiempo indefinido la apertura de las parroquias y el modo cómo se va hacer.



"Mientras no haya una circular oficial de parte del señor obispo, no se toma una medida adicional. Nosotros como Diócesis somos responsables y por eso es que hacemos un discernimiento con base no solo al semáforo sanitario, sino también a las circunstancias que permitan la protección de las comunidades, la prevención de un contagio".



Refirió que entonces ante el anuncio de que algunos municipios como Orizaba regresaron al color rojo en el semáforo epidemiológico, se sigue postergando a tiempo indefinido la apertura de las parroquias y el modo cómo se va hacer.



"Repito: mientras no haya una circular oficial emitida por la Curia Diocesana y refrendada por el obispo o el vicario general o el secretario canciller y que se anuncie oficialmente, entonces no se puede considerar como oficial los anuncios que se hagan.



Porque no solamente nos regimos por lo que las autoridades nos van indicando, claro también por ello, pero a esto le sumamos la responsabilidad que asumimos de cuidar a todas las personas que conviven en los recintos religiosos de nuestra Diócesis".