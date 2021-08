Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato de Grodetz Ríos: SSP

Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato del coordinador del Partido Trabajo en Córdoba, Grodetz Ríos Andrade, a pesar de que se implementó un operativo en la zona de Fortín de las Flores en donde se registró el atentado en el que resultó herida una persona más, no se logró ubicar a nadie, señaló el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.



Este caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado y hay una carpeta de investigación y se manejan varios móviles.



"No, no hay detenidos sobre esa situación, se implementó un operativo, pero no se logró poder detener a nadie", indicó.



El titular de la SSP, asistió a la plaza comercial Mocambo en Boca del Río, en donde se exponen productos artesanales que son elaborados por reclusos en los penales de Veracruz.



En esta exposición se montaron 3 stands, pero la idea es que se abra un local para comercializar todo lo que las personas privadas de su libertad hacen y el dinero entregarlo a sus familias. Anticipó que el primero sería en Veracruz.



"El primero sería aquí en Veracruz y de ahí nos podríamos ir a otro lado. Abrir un local para que la gente venga y compre, como te digo, ahorita vas a ver tú y son productos de muy buena calidad, son productos a muy buen precio y yo creo que podemos hacer una buena competencia", indicó.