Hasta en Xalapa sufren mala señal de TV, telefonía e Internet para clases en casa

La brecha digital que existe en el país no solo afecta a estudiantes de zonas marginadas o de alta vulnerabilidad, como las regiones serranas de Veracruz, también estudiantes de la ciudad de Xalapa han tenido dificultades con el modelo de aprendizaje a distancia “Aprende en Casa II”, dentro del ciclo escolar 2020-21 que inició esta semana.La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que con el acompañamiento de televisoras privadas, de la red de radiodifusoras y televisoras educativas del país, así como de los sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano, el 94 por ciento de las familias mexicanas tendrían acceso a la televisión, por lo que “Aprende en Casa II” estaría llegando a casi todos los hogares del país.El 6 por ciento restante podría acceder a los cursos escolares a través de guías, Libros de Texto Gratuitos y demás materiales educativos, en formato físico y digital.Cecilia Martínez Martínez, quien vive en la colonia Mártires de Chicago, de la ciudad de Xalapa, dice que su hijo acude a la Escuela Primaria “Antonio Chedraui Caram” y se ha enfrentado a estas dificultades, porque en el domicilio donde vive la señal de telefonía celular no llega y lo mismo sucede con la señal de televisión abierta.“Aquí lo único que tenemos es una conexión de WiFi, que compartimos con un vecino. Si buscamos la señal de TV abierta pues no, nomás no llega la verdad es que no contamos con los recursos para comprar una pantalla de alta definición y ver los programas en línea”.Dijo que este problema ya se lo plantearon a su docente, pero que no les ha dado respuesta y sólo les pidió que lleven las evidencias de trabajos a una reunión que se llevará a cabo este viernes.La señora Cecilia Martínez dijo que los profesores tendrán que ser flexibles para implementar un esquema que vea la situación particular de los alumnos, porque si dice que tiene que sujetarse a las indicaciones de la SEP o de la SEV, no se podrá lograr el éxito en los cursos, porque cada familia vive una situación diferente.“Entonces pues de qué manera nos ponemos de acuerdo si ella también no pone de su parte y no todos los papás contamos con los mismos recursos para tener televisión por cable e internet ; le digo yo lo tengo porque lo comparto con mis vecinos, si no ni lo tendría”, indica, al contar las peripecias que ha estado viviendo estos días al mover la antena de su domicilio, para que capte la señal de la televisión abierta.Cecilia Martínez Martínez está consciente de que este modelo educativo requerirá del esfuerzo de todos, de maestros, padres de familia y de los niños, “pero todos tenemos que aplicarnos, porque si la maestra no permite la comunicación o se bloquea o si nosotros no buscamos alternativas para tener señal o los niños se aburren frente a la pantalla de televisión pues así no vamos a llegar a ningún lado”.Por su parte, doña Amalia Solórzano Rodríguez, de la colonia Buena Vista, expresa que no cuenta con internet y que su televisión no capta ninguno de los canales por donde se transmitirán las clases.Aunque tiene un teléfono celular, dice que no tiene recursos suficientes para hacer las recargas y pagar el servicio de datos.“Ahorita, sobre todo con los gastos que nos ha dejado la pandemia, no podemos estar recargando el teléfono. Y con eso, pues la maestra nos ha dicho que tenemos que descargar ciertas plataformas y eso consume más saldo por la cantidad de datos que se bajan”, expresa.Otro problema que enfrenta doña Amalia es que, como madre soltera, tiene que trabajar desde muy temprano, por lo que el horario de clases desde siete de la mañana le resulta muy complicado “y la verdad es que necesitamos otras alternativas, otras opciones más accesibles para que nuestros hijos no se retrasen”.Añade que ante la molestia de algunos padres, la maestra tuvo que adaptarse y mostrar flexibilidad, “porque la verdad no todos vivimos las mismas condiciones ni tenemos las mismas facilidades tecnológicas en nuestras casas”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund