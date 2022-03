Un elemento de seguridad privada golpeó con un cinturón a un aficionado rojinegro, durante los actos violentos que se vivieron en el Estadio La Corregidora, durante el partido Querétaro vs Atlas.Las imágenes virales en redes sociales mostraron cuando un elemento de seguridad privada, con un cinturon en mano, aprovechó para golpear a un seguidor del Atlas, mientras este intentaba huir de un grupo de aficionados de los Gallos Blancos, que lo estaban violentando.Este momento es uno más de los tantos que pasaron primero en la tribuna del inmueble y que no tardó mucho en pasar a la cancha.La versión de las autoridades de Querétaro reveló que no hay personas muertas, sólo heridos de gravedad, tras estos lamentables actos.Por su parte, la Liga MX decidió suspender actividades este domingo.