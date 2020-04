Hasta mil 800 comercios han cerrado en Xalapa por contingencia: CANACO

Al menos el 30 por ciento de un universo de 6 mil empresas, entre micro, pequeñas y medianas, cerraron sus puertas por consecuencia de la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor en Xalapa.



"La métrica que tenemos nosotros, de hace dos semanas, tenemos registrado arriba de un 30 por ciento de comercios cerrados; de ese 30 por ciento, que va en aumento, porque cada día que pasa va cambiando, de ese 30 a 35 por ciento que medimos, actualmente es muy probable que entre un diez a un 15 por ciento de esos comercios ya no vuelvan a abrir", indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.



Realizó el cálculo a partir de un monto global de seis mil comercios, lo cual conduce a entre 900 a mil 800 empresas cerradas por la contingencia.



"Si ustedes me preguntan ¿cuántos empleos se han perdido? La métrica que llevamos es que el gran concentrado de los que han despedido personal han despedido de uno al 25 por ciento de su plantilla laboral. El otro cinco se ubica de 51 a 75 por ciento y el otro del 75 al 100 por ciento y son los números que tenemos hasta hace dos semanas", dijo.



Citó que el padrón de socios de comercio establecido suma 3 mil socios pero se extiende a un universo de más de 6 mil negocios en Xalapa con rubros distintos al comercio, además de la venta en informalidad.



"Dar un número ahorita es irresponsable porque esto está avanzando y tenemos una pandemia económica. Negocio que no cerró hace dos semanas, a lo mejor ya cerró la cortina o a lo mejor ya la abrió", dijo.



A lo anterior, señaló que el Gobierno de Veracruz sólo benefició a empresas de menos de 50 personas con el diferimiento del impuesto a la nomina.



"Nosotros hablábamos de que se diferiera el impuesto a la nómina, se hizo pero no se tomaron en cuenta a empresas de más de 50 empleados".