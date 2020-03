Representantes sindicales y autoridades de la Junta de Gobierno de la Unidad de Medicina Familiar 66 del IMSS en Xalapa informaron al personal que no cumplirán con sus exigencias de instalar un filtro de revisión para posibles enfermos de coronavirus, ni con dotarlos de insumos como gel desinfectante y mascarillas hasta que se haga oficial la Fase 2 por la contingencia del coronavirus.



La tarde de este jueves, tras una larga reunión entre el sindicato y los directivos del hospital, les informaron que no debe haber alarma y deben guardar la calma por el bien del resto de enfermos.



De acuerdo con los empleados, será hasta la Fase 2 que los hospitales de la Secretaría de Salud federal estarán reforzando su seguridad para atender a pacientes por coronavirus.



Añadieron que otro argumento para no respaldar sus demandas es que en Veracruz sólo hay dos casos confirmados con COVID-19 de forma oficial.



