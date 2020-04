Hasta que pasen sexenio de AMLO y la crisis, habría dinero para sitios históricos: INAH

Los proyectos que el Ayuntamiento de Córdoba tenía para rehabilitar este año sitios históricos —como la zona arqueológica de Toxpan, la ampliación del Museo del Café, la descontaminación visual del Centro Histórico y atención a edificios— quedaron parados por la contingencia de COVID-19.



Este lunes 24 de abril, cabe destacar, la “Ciudad de los 30 Caballeros” cumple 402 años de su fundación.



Al respecto, la encargada de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la zona centro de Veracruz, Irma Becerril Martínez, explicó la atención del Gobierno federal por ahora serán los programas sociales por la contingencia.



“Ahora (los proyectos de rehabilitación) se frenaron porque debe haber prioridad a los programas sociales para apoyar por la contingencia de COVID-19; ningún Gobierno invertirá en acciones que no son de primera necesidad, quizá hasta que se concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el panorama es incierto", dijo.



Reiteró que Córdoba tiene más de 100 edificios históricos protegidos por el INAH, los cuales no serán remozados o rehabilitados porque los recursos serán ocupados para hacer frente a la pandemia.



Sin celebración



Por otra parte, Becerril Martínez comentó que, por la misma emergencia, no habrá acto cívico ni alguna otra actividades para conmemorar la fundación de Córdoba el 27 de abril de 1618, municipio que albergó la Firma de los “Tratados de Córdoba” que habrían de dar fin a la guerra e iniciar el proceso de reconocimiento de la Independencia.



Los edificios históricos que la ciudad alberga son el Palacio Municipal, la Catedral de la Inmaculada Concepción, el Portal de La Gloria, el Portal del Zevallos, La Capilla y el Teatro “Pedro Díaz”.