Hasta septiembre regresaríamos a "la vida normal, cotidiana", anticipan hoteleros de Xalapa

El reinicio de las actividades económicas en Xalapa puede demorar, por lo menos, cuatro meses; debido a la parálisis derivada de la Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor.



Previó el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez.



"La verdad es que ya sabíamos y la verdad es que no nada más pensamos que hasta mayo, tenemos la idea de que va ser en septiembre cuando realmente la vida vuelva normal, cotidiana", explicó.



Calificó de "irrisorio" el primer plazo previsto a finales de abril, por lo tanto, no descartó ampliar por tres o cuatro meses más el reinicio de las actividades económicas.



"La realidad es esa: que iban a ser tres o cuatro meses más, si es que queremos estar bien del todo", apuntó.



Dijo que este proceso implica tiempo y se debe mantener la conciencia de unos tres o cuatro meses más de espera "y no queda de otra".



"¿Cómo lo vemos? Vemos un panorama triste, vemos un panorama no grato y económicamente desastroso", afirmó.



Y aunque la última quincena se pagó completa para los empleados a pesar de la medida de "Quédate en casa", ve difícil cumplir con este compromiso en las próximas semanas.



"Mientras la gente siga en la calle, no hay la certeza de que se pueda terminar rápido", enfatizó.