Hasta suplentes de alcaldes se fueron por elecciones en municipios de Veracruz

Las licencias temporales de los alcaldes de Tamiahua, Ozuluama, Chontla, Villa Aldama, Zozocolco e Ixhuatlancillo originaron problemas internos administrativos, ya que los suplentes no asumieron la titularidad porque también buscan un cargo de elección popular en este proceso electoral 2020/2021, y otros no están en condiciones de asumirlo.



Por lo que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado ha decidido en cinco casos y tiene pendiente uno que habrá de desahogar en esta semana.



En el caso de Tamiahua, el Cabildo notificó que ante la licencia autorizada a la alcaldesa Citlali Medellín Careaga, el Congreso del Estado llamó a la suplente Ana Bertha Hernández Correa, sin embargo, esta última renunció al cargo por buscar la candidatura a la Presidencia Municipal, por lo que se propuso como alcalde interino a José Luis Vicencio Santiago, regidor primero, propuesta que avaló la JUCOPO.



En el Ayuntamiento de Ozuluama se concedió licencia al alcalde Armando Antonio Gómez Betancourt, pero el suplente Enrique Delgado del Ángel notificó que no deseaba ocupar la titularidad del Gobierno local.



Al respecto, la JUCOPO designó a la síndica Daniela Sosa Sosa como Alcaldesa interina; designó a la regidora primera Guadalupe del Carmen Castellanos Nieto para desempeñar el cargo de Síndica titular y llamó a la regidora primera suplente Consuelo del Ángel Castellanos para ocupar la titularidad de la Regiduría.



En el caso del Ayuntamiento de Chontla, se concedió licencia al alcalde Abraham Sosa Mar, sin embargo, el Cabildo notificó al Congreso que el suplente Freddy García del Ángel se encuentra imposibilitado para asumir la titularidad del Ayuntamiento.



Por ello, la JUCOPO avaló la propuesta del Cabildo para llamar a la síndica Estefanía Tena Sosa como Alcaldesa interina y designar a la Síndica suplente Lilia Longinos Benito para ocupar la titularidad de la Sindicatura.



En Zozocolco se autorizó licencia al alcalde propietario, pero el suplente Serafín Pérez Carmona, no aceptó asumir el cargo, por lo que el Congreso designó a Francisco Pérez Pérez, quien se desempeñaba como Regidor Único, para que ejerza el cargo de Presidente Municipal.



Y llamó a Mateo de Luna Dorantes, Regidor Único suplente para que asuma la titularidad de la Regiduría.



En el caso de Ixhuatlancillo, el Congreso autorizó licencia al alcalde propietario, sin embargo, el alcalde suplente, Fernando Ochoa Vergara renunció al cargo, por lo que se llamó a Germán Francisco Cenobio Mora, Regidor Único propietario para asumir la Presidencia Municipal, y Juan Pablo Rosas, Regidor Único suplente ocupará la titularidad de la Regiduría.



En Villa Aldama se concedió licencia a la alcaldesa Gisela Ramón Contreras y se llamó a la suplente Yanet Viviana Salazar.



Pero el pasado 31 de marzo, el Cabildo notificó al Congreso que la Alcaldesa suplente no aceptó ocupar la titularidad del Ayuntamiento, por lo que será la JUCOPO la que determine al respecto.