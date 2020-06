Hasta tubería han robado en escuelas de Veracruz Puerto durante cuarentena

A través de redes sociales, escuelas públicas han denunciado el robo a los planteles durante la contingencia sanitaria. Este sábado, dos instituciones fueron saqueadas, se robaron desde equipo hasta tubería e instalaciones.



Se trata de las escuelas primarias "Delfino Valenzuela" y "Constanza Conde" y en días pasados, las Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así como la escuela Industrial de Veracruz.



Denunciaron que no se ha incrementado la vigilancia en los planteles desde que inició el periodo de cuarentena, además de que se hace el llamado a la Policía Naval y Policía Estatal y tardan hasta dos horas en llegar.



Ante esta situación, escuelas se han solidarizado para hacer un llamado conjunto a las autoridades del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública para que haya mayor vigilancia.



A través de su cuenta oficial, la escuela primaria "Josefa Ortiz de Domínguez" denunció las condiciones en las que se encuentran las escuelas públicas en Veracruz y Boca del Río.



"A ver si así, Gobierno, por lo menos si no nos proporcionas los bienes materiales, apoya para que no nos los roben. ¿Qué van a hacer esas escuelas que ahora deben comprar toda la tubería que se robaron y que es algo indispensable si regresamos a las escuelas en las fechas indicadas porque no puede faltar el agua? Padres de familia que tengan la posibilidad y vivan cerca de sus escuelas den rondines, no puede seguir pasando esto".



Asimismo, exigen la instalación de cámaras de videovigilancia en las escuelas.



Durante esta última semana del periodo de suspensión de clases por el aislamiento, también se reportó el robo de las escuelas "Julio S. Moreno" y "Delfino Valenzuela", en todos los casos además de llevarse el material, los ladrones se hurtan la tubería de cobre.