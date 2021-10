Hasta un 25% se encarecieron productos de la temporada del Día de Muertos

Hasta en un 25% se encarecieron algunos productos de la temporada de Todos Santos, pero aún así los comerciantes esperar lograr un repunte en sus ventas en estas festividades de Día de Muertos 2021, refirieron locatarios del mercado Jaruegui de esta capital.Dulces de jamoncillo o de semillas, calaveritas de azúcar y de chocolate, así adornos de papel picado y veladoras, utilizados para confeccionar los altares de los fieles difuntos son los que se encarecieron en esta temporada.A pesar de ellos, señala la señora Guadalupe Cabañas, una de las locatarias de este centro de abasto, esperamos lograr un repunte en las ventas, porque el año pasado, por las restricciones sanitarias derivado de la pandemia del COVID-19, todo fue de pérdidas y escasamente pudimos cubrir nuestros compromisos con los proveedores.En este periodo, se ha notado ya un poco más de clientela, quienes desde la semana pasada comenzaron a realizar sus compras para la celebración de “Día de Muertos” y como comerciantes eso nos da confianza de que nuestras ventas repunten, agregó.Dijo que el precio de la veladora aumentó, “no hay parafina para su elaboración y eso hizo que el precio se fuera para arriba. El año pasado la caja costaba 280 pesos y ahora está fijada en 380 pesos, refiere la locataria.En tanto la señora Lourdes Romero, confirmó que los dulces utilizados en la temporada de Todos Santos incrementaron sus costos de entre 20 y 25 por ciento, pero aun así tiene confianza de que sus productos tengan la demanda de los clientes,“Ya empezó la gente a comprar”, comenta mientras muestra su local abarrotado de varios productos cubiertos con bolsas de plásticos como medida de protección, para evitar contaminarse del virus del SARS-CoV-2 y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas.“A la gente no le gusta la presentación, porque no pueden verlo tan bien, pero no deben tocar el dulce; con esto se cumple con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias”, explicó la comerciante.Por el momento las ventas no son las que se tienen proyectadas, pero conforme llegan los días de las celebraciones, se prevé que vengan más clientes a comprarlos, concluyó