Hasta un 50% se han reducido rutas de transporte público en región de Córdoba

Hasta un 50 por ciento se han reducido las rutas de transporte público en la modalidad de pasaje, la situación económica ha generado una baja considerable de usuarios, señaló el empresario Toribio Tress Zilli.



Pese a ello, han mantenido la plantilla laboral, aunque con un salario ajustado.



Mencionó que los estudiantes y trabajadores del sector de servicios son los que más usan el transporte por ello están siendo afectados y no hay posibilidades de que se recuperen económicamente este año.



En su caso dijo que además apenas había comprado cinco unidades para renovar el parque vehicular, pero tuvo que pedir prórroga para realizar los pagos pues insistió que no tienen recursos.



Expuso que no prevén una recuperación a corto plazo pues las actividades en el estado no serán reactivadas por lo menos hasta agosto o septiembre.



Tress Zilli dijo que todos los sectores transportistas están igual en la misma situación económica que es bastante complicada y no cuentan con subsidios del gobierno ni estatal ni federal.