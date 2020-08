Hay 119 tiraderos a cielo abierto en Coatzacoalcos, advierte Diputado

Desde hace 20 años, la contaminación ambiental en Coatzacoalcos no se ha atendido por omisión, negligencia, falta de voluntad y oficio político de las administraciones municipales, lo que al momento ha generado la existencia de 119 tiraderos a cielo abierto.



Al recocer lo anterior, Gonzalo Guízar Valladares, diputado local, aseveró que en estos momentos no se puede estar cuidando intereses cupulares por encima de los intereses de los ciudadanos.



“El Presidente (Municipal) no exige porque tiene temor de que alguien se va a enojar con él, (…) el interés de muchos debe estar por encima el interés de unos cuantos”.



En este problema severo de contaminación, dijo, no se puede estar respetando el interés de pocos.



Por ello, expuso que el problema de la contaminación en Coatzacoalcos merece la atención urgente de los tres niveles de Gobierno, sobre todo porque ya hay problemas reconocidos de salud pública como presencia de plomo en la sangre en un importante número de habitantes.



Reconoció que el problema no es nuevo y no se le puede adjudicar a la presente administración pero en materia de Limpia Pública, el marco jurídico compromete al Ayuntamiento, es el responsable de la recolección y destino final de los desechos.



“Coatzacoalcos no es cualquier cosa, es uno de los municipios más grandes e importantes de Veracruz, urge el apoyo de los tres niveles de gobierno para superar la crisis ambiental, de salud pública y los rezagos en materia de desarrollo urbano”.



Dijo que es urgente que la Secretaría del Medio Ambiente elabore un proyecto ejecutivo de impacto ambiental, que permita tener rellenos sanitarios confiables, hoy Veracruz tiene 119 tiraderos a cielo abierto que son un grave problema de contaminación ambiental.



Aunado a lo anterior, hay que sumar que el río Coatzacoalcos está considerado entre los más contaminados del país y la situación se agrava por el alto porcentaje de las descargas de aguas negras van a dar al afluente.



Dijo que para resolver la problemática requiere voluntad institucional de los tres niveles de Gobierno, Federación, Estado y Municipio, dado que la población merece vivir en un medio ambiente sano.