Hay 15 mil 458 diabéticos más en Veracruz

En diabetes tipo II, factor que aumenta el riesgo de gravedad y mortalidad de quienes se contagian con COVID-19, el Estado de Veracruz sigue siendo el segundo del país con 15 mil 458 nuevos diagnosticados del primero de enero al 27 de junio del año en curso, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.



Con la diabetes Mellitus tipo II, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la insulina. La insulina es necesaria para que el cuerpo pueda usar la glucosa como fuente de energía. La insulina lleva la glucosa a las células. Cuando la glucosa se acumula en la sangre en vez de ingresar a las células, puede producir complicaciones de diabetes.



A nivel nacional se diagnosticaron del 1° de enero al 27 de junio del año en curso 168 mil 902 personas con Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II), de las cuales 73 mil 651 son varones (43.6 por ciento) y 95 mil 251 mujeres (56.4 por ciento).



Con base en datos del “Boletín Epidemiológico” número 26 de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, las entidades federativas con el mayor número de nuevos diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II en los primeros seis meses de este año son:



- Estado de México con 20 mil 801 (9,102 varones y 11,699 mujeres)

- Veracruz con 15 mil 458 (6,291 varones y 9,167 mujeres)

- Ciudad de México con 12 mil 732 (5,772 varones y 6,960 mujeres)

- Jalisco con 12 mil 238 (5,645 varones y 6,593 mujeres)

- Nuevo León con 8 mil 462 (3,847 varones y 4,615 mujeres)



En estas cinco entidades federativas sumaron de enero a junio 69 mil 691 nuevos diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo II, cifra que representa el 41.2 por ciento del total que ascendió en ese periodo a 168 mil 902 casos.



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha difundido reiteradamente que las personas con diabetes son consideradas de alto riesgo, ante la pandemia por el Coronavirus, debido a que sus defensas están disminuidas y ello se relaciona con el efecto que tiene la glucosa en sus células.



Por ello el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido en sus ruedas de prensa diarias, que las muertes hasta ahora por COVID-19, están relacionadas con enfermedades crónicas, como diabetes, sobrepeso e hipertensión.



El funcionario de la Secretaría de Salud mencionó que México tiene uno de los niveles más altos de diabetes en el mundo en proporción de su población, el 14 por ciento, pero la obesidad y sobrepeso es aún mayor.



"Esto es producto de muchos años, de cuatro décadas al menos, de mala alimentación, una alimentación que ha estado empujada por productos de baja calidad nutricional y muy alto poder calórico, particularmente los alimentos industrializados", explicó el subsecretario Hugo López-Gatell.