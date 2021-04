Hay 18 casos sospechosos de dengue en Xalapa

Hasta el momento, sólo existen casos sospechosos de dengue en la ciudad de Xalapa pero no han sido confirmados de manera oficial, así lo informó la subdirectora de Salud Municipal, Flor Patricia del Ángel Aguilar.



"Es verdad que durante la pandemia se piensa que el caso del dengue está olvidado, situación que no es así. De acuerdo con los datos reportados, hay probables sospechosos. En Xalapa no hay casos confirmados. Hay 18 sospechosos pero ninguno confirmado, esto porque las acciones son exitosas".



Explicó que a través de las jornadas de descacharrización se han eliminado 22 toneladas de objetos que pudieran ser fuentes de anidación del mosco que transmite el dengue.



"Hemos hecho acciones como perifoneo que se realiza los jueves y viernes de cada semana, así como nebulizaciones en todas las colonias. Ha sido muy exitosa la campaña".



Recordó que en 2019 hubo una gran cantidad de casos de dengue en la ciudad, razón por la que en 2020 y 2021 las acciones para contrarrestar el padecimiento tuvieron que intensificarse.



"El año pasado fueron mínimos los casos reportados en la ciudad, esperamos que este año también y de la misma manera seguir haciendo el fomento sanitario".



Al finalizar, recalcó que aunque el tema del COVID-19 es importante, el prevenir los casos de dengue también lo es, incluso dijo, las medidas sanitarias que se han tomado por la contingencia sanitaria, colaboraron para evitar contagios de influenza.