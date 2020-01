Hay 19 Estados en proceso para adherirse al INSABI

Diecinueve estados están en proceso de adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tienen un plazo de dos semanas para hacerlo reveló su titular, Juan Ferrer Aguilar, quien aseguró que hacía el 14 de enero ya se habían reunido con los 32 secretarios de salud estatales para explicar las Reglas de Operación del instituto.



En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Insabi comentó que 13 entidades federativas ya firmaron los acuerdos de coordinación mediante los cuales se adhieren al instituto, resaltó que las restantes no están obligadas a hacerlo.



"El Insabi atenderá a 69 millones de mexicanos sin seguridad social y para el 14 de enero ya nos habíamos reunido con los 32 secretarios de salud para explicar las reglas de operación del Insabi, ya les habíamos entregado de propia mano esos instrumentos jurídicos acuerdos y siete anexos en las Reglas de Operación, las entidades faltantes de firmar tienen dos semanas para formalizar el compromiso".



El funcionario recordó que por Ley, el Insabi entró en vigor el primero de enero y su labor es garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados a personas sin seguridad social.



Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud aseguró que para reforzar la salud pública se creó al Insabi y en conjunto con los 80 hospitales del IMSS Bienestar se fortalecerá la medicina preventiva, se dotará de medicamentos y se va a lograr la articulación de instituciones públicas de salud.



"Serán mejorados los servicios tanto aquellos que se otorgan a derechohabiencia del IMSS, ISSSTE y sistemas de salud de las fuerzas armadas, pero sobre todo de los 69 millones de mexicanos sin seguridad social que sufren pobreza e inequidad. En esta administración se hará valer el derecho a la salud y el plan se ha iniciado bajo el compromiso de cero corrupción, transparencia total y acceso de calidad 24 horas del día", comentó.



En la conferencia matutina se informó que cada martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez dará a conocer la situación del Insabi en cuanto a médicos, infraestructura, abasto de medicamentos y basificación de profesionales de la salud.



Para ello se nombró a cuatro responsables de estas tareas, Alejandro Antonio Calderón se encargará de que no haya desabasto de medicamentos, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, coordinará el programa de basificación, Alejandro Ernesto Svarch Pérez, será responsable de que no falten médicos y Carlos Sánchez Meneses se encargará de que las instalaciones estén en buen estado.