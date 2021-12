Hay 23 casos confirmados de Ómicron a nivel nacional: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que al día de hoy se han confirmado 23 casos positivos a la variante Ómicron pero destacó que ninguno de ellos ha requerido hospitalización.En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar el Pulso de la Salud, el Subsecretario indicó que el 70 por ciento de estos casos se trata de personas que no se han vacunado contra COVID-19.Detalló que de las 23 muestras positivas, 61 por ciento corresponde a hombres, la edad promedio es de 45 años, el 100 por ciento tiene síntomas leves, tres casos fueron importados y 20 están en estudios.Informó que en la Ciudad de México se han detectado 16 casos, en el Estado de México suman seis casos, mientras que en Tamaulipas un caso y en Sinaloa, indicó, una muestra está en espera de secuenciación.“La actualización sobre variante Ómicron, hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas. Tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada, hay 20 adicionales que fueron detectadas en un Instituto Nacional de Salud", dijo el funcionario.“En el caso de Sinaloa, apenas está con una sola muestra que está en procesamiento, todavía no hay conclusión definitiva. Lo segundo a destacar es que estas 23 personas que han tenido la variante Ómicron tiene síntomas leves, ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud. El 70 por ciento de quienes han sido identificados en este conjunto de 23 secuencias genéticas que no habían sido vacunados”, acotó.En este sentido, en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Subsecretario de Salud exhortó a la población a vacunarse contra el Coronavirus.“Esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de COVID en este momento en México y muchos otros países con altas coberturas de vacunarse es una epidemia de personas no vacunadas, la mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de COVID no han sido vacunados", apuntó.“Recordamos esto y seguimos insistiendo en que las personas se vacunen si es que les falta el esquema primario de dos o una dosis, que lo hagan ya y si es que están ya en el periodo de refuerzo que se acerquen a vacunar con su refuerzo”.