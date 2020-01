Hay 300 asociaciones religiosas que operan sin registro en el Estado

En Veracruz, ya hay 589 asociaciones religiosas oficialmente constituidas; sin embargo, hay otras 300 que operan sin registro, por lo que este año se reforzará el Programa de Regularización.



Sergio Ulises Montes Guzmán, director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, manifestó que de lograr sus registros en Veracruz habría 889 asociaciones religiosas legalmente constituidas.



Expuso que durante el año 2019, se autorizó el registro de 41 nuevas asociaciones religiosas y para este año que recién inició, hay 55 solicitudes en proceso que podrán concretarse este año.



“Hay muchas Iglesias que operan sin registro, no es que esté mal, pero el hecho de que tengan su registro legal, les da derecho a ciertas prerrogativas que concede la ley, como es realizar cultos públicos, tienen algunas exenciones fiscales y facilidades para inscribir inmuebles en el Registro Público de la Propiedad”.



Tan sólo, dijo que en Veracruz hay cerca de 9 mil 500 templos, la mayoría ya propiedad de las iglesias legalmente registradas.



Reconoció que en el pasado reciente no había la confianza en la Dirección de Asuntos Religiosos para iniciar los trámites del registro oficial, pero hoy las cosas han cambiado e incluso, la Secretaría de Gobernación ha dado celeridad a los trámites.



En ese sentido, expuso que al inicio de la actual administración estatal no era tanto el rezago de solicitud por estar detenidas, sino porque no había confianza en las autoridades.