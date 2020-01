Hay abasto mínimo de medicinas oncológicas en Hospital de Río Blanco, señalan

El desabasto de medicinas oncológicas sigue siendo una realidad; los fármacos no llegan al Programa de Niños con Cáncer, indicó la presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC), Osi Pirez de Diez.



En entrevista, destacó que el 95 por ciento de los medicamentos para la atención de 66 niños que están en tratamiento en este programa, lo está dando AOPAC, aunque le correspondía a la Secretaría de Salud dar muchos de estos fármacos.



"Ayer entregamos tan sólo 30 metotrexato y todos los días entregamos y sigue costando trabajo. De octubre a diciembre gastamos un poco más de un millón de pesos".



Añadió que se busca ayudar y apoyar a los padres de familia de los niños y adolescentes que se atienden por medio de este programa y cuyas edades van desde los 2 meses de nacido a los 18 años.



De hecho, apuntó que nunca ha habido un abasto completo. "Una semana llegan unas ampolletas pero la otra semana ya no llega nada, luego tienen a lo mejor cinco ampolletas y las envían pero se olvidan que tengo más de 60 niños activos ¿qué hago con cinco ampolletas?".



En este sentido, destacó que es inaudito que el secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, permanezca en una actitud poco correcta ante el problema de la ausencia de estos medicamentos. "No podría encontrar palabras en un diccionario donde lo pudiera calificar, no hay palabras".



Indicó que es preocupante el cambio al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar, pues las leucemias y tumores sólidos son tercer nivel porque es un cáncer. Cuestionó sobre lo que va a pasar ahora porque estos pacientes requieren hospitalización y no queda claro cuánto se les cobraría a los papás.



Y es que dijo que muchos de estos niños pueden pasar semanas de hospitalización, incluso hasta requieren terapia intensiva y no se sabe los montos que les cobrarán por internamiento pues ahora las atenciones se dan a través de dependencias del INSABI.



Finalmente, dijo que pide a Dios que haya gente que se sensibilice con estos temas pues hay personas que no tienen recursos económicos para pagar tratamientos de este tipo de enfermedades.



Es de recordar que el patronato de la Feria Expori desde hace muchos años está apoyando y auspiciando a AOPAC con recursos que van directamente para la atención de los niños que están dentro de este programa.